Блинов Аксен Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Аксен Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1745

Пол

Мужской

Отец

1710 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Блинов Матвей Власов

Мать: не указана

Смерть
После 1745
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