Аристова (Новокрещенных) Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1843 и 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1843 и 1844
Отец: Новокрещенных Михаил Федотович
Бракосочетание
08.07.1863
Рождение ребёнка
13.09.1868 ст.
Сын: Аристов Никита Прокопьевич
Отец ребёнка: Аристов Прокопий Афанасьевич
Рождение ребёнка
29.05.1883 ст.
Дочь: Глухова Федосья Прокопьевна
Отец ребёнка: Аристов Прокопий Афанасьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно