Аристова (Новокрещенных) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристова (Новокрещенных) Надежда Михайловна

Место рождения

Таунова, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1843 и 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1843 и 1844

Отец: Новокрещенных Михаил Федотович

Мать: не указана

Таунова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
08.07.1863

Муж: Аристов Прокопий Афанасьевич

Таунова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1868 ст.

Сын: Аристов Никита Прокопьевич

Отец ребёнка: Аристов Прокопий Афанасьевич

Таунова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1883 ст.

Дочь: Глухова Федосья Прокопьевна

Отец ребёнка: Аристов Прокопий Афанасьевич

Таунова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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