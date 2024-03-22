Аристов Прокопий Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1844 и 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1844 и 1845
Отец: Аристов Афанасий Константинович
Бракосочетание
08.07.1863
Рождение ребёнка
13.09.1868 ст.
Сын: Аристов Никита Прокопьевич
Мать ребёнка: Аристова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
29.05.1883 ст.
Дочь: Глухова Федосья Прокопьевна
Мать ребёнка: Аристова Надежда Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно