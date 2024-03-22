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Аристов Прокопий Афанасьевич

Место рождения

Таунова, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1844 и 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1844 и 1845

Отец: Аристов Афанасий Константинович

Мать: не указана

Таунова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
08.07.1863

Жена: Аристова Надежда Михайловна

Таунова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1868 ст.

Сын: Аристов Никита Прокопьевич

Мать ребёнка: Аристова Надежда Михайловна

Таунова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1883 ст.

Дочь: Глухова Федосья Прокопьевна

Мать ребёнка: Аристова Надежда Михайловна

Таунова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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