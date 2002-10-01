Яковлев Константин
Место рожденияТулуз
Дата рождения18.11.1950
Дата смерти01.10.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.05.1976
Дочь: Марина
Магадан
Рождение ребёнка
13.01.1988
Дочь: Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Ирина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Павловна
Смерть
01.10.2002
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Похороны
Неизвестно
Аймен