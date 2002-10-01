Яковлев Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Константин

Место рождения

Тулуз

Дата рождения

18.11.1950

Дата смерти

01.10.2002

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1950

Отец: Яковлев ?

Мать: ?

Тулуз
Рождение ребёнка
?.05.1976

Дочь: Марина

Мать ребёнка: не указана

Магадан
Рождение ребёнка
13.01.1988

Дочь: Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Ирина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Павловна

Смерть
01.10.2002
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Похороны
Неизвестно
Аймен
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