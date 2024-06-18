Скутина Евдокия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скутина Евдокия Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1863

Дочь: Скутина (Скутина) Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Скутин Дмитрий Филиппов

Егоршино, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Крестные Шогринской слободы крестьянин Назар Григорьев Чехалов и крестьянская дочь девица Агафья ... Чехомова (Чехалова)???
Смерть
Неизвестно

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