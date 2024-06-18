Скутина Евдокия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1863
Дочь: Скутина (Скутина) Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Скутин Дмитрий Филиппов
Егоршино, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Крестные Шогринской слободы крестьянин Назар Григорьев Чехалов и крестьянская дочь девица Агафья ... Чехомова (Чехалова)???
Смерть
Неизвестно