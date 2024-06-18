Скутин Дмитрий Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скутин Филипп Кузьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1861
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1863
Дочь: Скутина (Скутина) Матрена Дмитриевна
Мать ребёнка: Скутина Евдокия Никитина
Крестные Шогринской слободы крестьянин Назар Григорьев Чехалов и крестьянская дочь девица Агафья ... Чехомова (Чехалова)???
Смерть
Неизвестно