Скутин Дмитрий Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скутин Дмитрий Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скутин Филипп Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Скутин Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Егоршино, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1863

Дочь: Скутина (Скутина) Матрена Дмитриевна

Мать ребёнка: Скутина Евдокия Никитина

Егоршино, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Крестные Шогринской слободы крестьянин Назар Григорьев Чехалов и крестьянская дочь девица Агафья ... Чехомова (Чехалова)???
Смерть
Неизвестно

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