(Звонарева) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Звонарев Федор (Мошка)
Мать: Звонарева Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий
Отец ребёнка: Пшеничников Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конушкина Галина
Отец ребёнка: Пшеничников Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Елена
Отец ребёнка: Пшеничников Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пшеничников Петр