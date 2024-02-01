(Звонарева) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Звонарева) Зоя

(Звонарева) Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Звонарев Федор (Мошка)

Мать: Звонарева Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий

Отец ребёнка: Пшеничников Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конушкина Галина

Отец ребёнка: Пшеничников Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Елена

Отец ребёнка: Пшеничников Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пшеничников Петр

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close