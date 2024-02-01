Звонарева Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗвонарева Аксинья

Звонарева Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рая

Отец ребёнка: Звонарев Федор (Мошка)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Звонарев Федор (Мошка)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звонарев Николай

Отец ребёнка: Звонарев Федор (Мошка)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Звонарев Федор (Мошка)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Звонарев Федор (Мошка)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меркулова Граня

Отец ребёнка: Звонарев Федор (Мошка)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звонарев Виктор

Отец ребёнка: Звонарев Федор (Мошка)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звонарев Юрий

Отец ребёнка: Звонарев Федор (Мошка)

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close