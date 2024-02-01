Звонарева Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рая
Отец ребёнка: Звонарев Федор (Мошка)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Звонарев Федор (Мошка)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звонарев Николай
Отец ребёнка: Звонарев Федор (Мошка)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Звонарев Федор (Мошка)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Звонарев Федор (Мошка)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меркулова Граня
Отец ребёнка: Звонарев Федор (Мошка)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звонарев Виктор
Отец ребёнка: Звонарев Федор (Мошка)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звонарев Юрий
Отец ребёнка: Звонарев Федор (Мошка)