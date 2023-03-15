Трунова (Жаркова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунова (Жаркова) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Жаркова (Илюхина) Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трунов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трунов Сергей

Смерть
Неизвестно

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