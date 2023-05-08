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Грибанова Ирина Ермиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Грибанова Елена Корнеевна

Отец ребёнка: Грибанов Корней Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Грибанов Зиновий Корнеевич

Отец ребёнка: Грибанов Корней Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 03.11.1812

Дочь: Грибанова Вера Корнеевна

Отец ребёнка: Грибанов Корней Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 31.01.1815

Сын: Грибанов Григорий Корнеевич

Отец ребёнка: Грибанов Корней Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Грибанова Пелагея Корнеевна

Отец ребёнка: Грибанов Корней Кузьмич

Рождение ребёнка
08.08.1821

Сын: Грибанов Андрей Корнеевич

Отец ребёнка: Грибанов Корней Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибанов Корней Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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