Грибанова Ирина Ермиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Грибанова Елена Корнеевна
Отец ребёнка: Грибанов Корней Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Грибанов Зиновий Корнеевич
Отец ребёнка: Грибанов Корней Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 03.11.1812
Дочь: Грибанова Вера Корнеевна
Отец ребёнка: Грибанов Корней Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 31.01.1815
Сын: Грибанов Григорий Корнеевич
Отец ребёнка: Грибанов Корней Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Грибанова Пелагея Корнеевна
Отец ребёнка: Грибанов Корней Кузьмич
Рождение ребёнка
08.08.1821
Сын: Грибанов Андрей Корнеевич
Отец ребёнка: Грибанов Корней Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно