Грибанов Зиновий Корнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибанов Зиновий Корнеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Грибанов Корней Кузьмич

Мать: Грибанова Ирина Ермиловна

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Грибанова Анна Зиновьевна

Мать ребёнка: Грибанова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Грибанов Григорий Зиновьевич

Мать ребёнка: Грибанова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Грибанов Григорий Зиновьевич

Мать ребёнка: Грибанова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Грибанов Созонт Зиновьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Грибанов Евстафий Зиновьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Грибанова Наталия Зиновьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибанова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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