Грибанов Зиновий Корнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Грибанов Корней Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Грибанова Анна Зиновьевна
Мать ребёнка: Грибанова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Грибанов Григорий Зиновьевич
Мать ребёнка: Грибанова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Грибанов Григорий Зиновьевич
Мать ребёнка: Грибанова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Грибанов Созонт Зиновьевич
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Грибанов Евстафий Зиновьевич
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Грибанова Наталия Зиновьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно