Прасковья Герасимова
женский, родилась 1818
умерла Неизвестно
Супруги
Пивцаев Кузьма Николаев1817 г.р.
Дети
Пивцаев Михаил Кузьмин1838 г.р.
(Пивцаева) Зиновия Кузьмина1843 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Пивцаев Кузьма Николаев
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Пивцаева) Зиновия Кузьмина
Отец ребёнка: Пивцаев Кузьма Николаев
Рождение ребёнка
1847
Сын: Пивцаев Влас Кузьмин
Отец ребёнка: Пивцаев Кузьма Николаев
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пивцаев Иван Кузьмин
Отец ребёнка: Пивцаев Кузьма Николаев
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Пивцаева) Екатерина Кузьмина
Отец ребёнка: Пивцаев Кузьма Николаев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно