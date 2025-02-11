Прасковья Герасимова 1818 — найти родственников по фамилии на Familio

Прасковья Герасимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1818

умерла Неизвестно

Супруги
Пивцаев Кузьма Николаев1817 г.р.
Дети
Пивцаев Михаил Кузьмин1838 г.р.
(Пивцаева) Зиновия Кузьмина1843 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пивцаев Кузьма Николаев

Рождение ребёнка
1838

Сын: Пивцаев Михаил Кузьмин

Отец ребёнка: Пивцаев Кузьма Николаев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Пивцаева) Зиновия Кузьмина

Отец ребёнка: Пивцаев Кузьма Николаев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1847

Сын: Пивцаев Влас Кузьмин

Отец ребёнка: Пивцаев Кузьма Николаев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

10

Рождение ребёнка
1850

Сын: Пивцаев Иван Кузьмин

Отец ребёнка: Пивцаев Кузьма Николаев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Пивцаева) Екатерина Кузьмина

Отец ребёнка: Пивцаев Кузьма Николаев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

10

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.