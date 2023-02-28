Коноркина Светлана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1980
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1980
Отец: Коноркин Сергей Алексеевич
Мать: Лобозева Нина Петровна
Рождение ребёнка
23.06.2007
Сын: Булгаков Владислав Юрьевич
Отец ребёнка: Булгаков Юрий Владимирович
Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
04.07.2017
Отец ребёнка: Булгаков Юрий Владимирович