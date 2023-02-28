Коноркина Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноркина Светлана Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1980

Отец: Коноркин Сергей Алексеевич

Мать: Лобозева Нина Петровна

Рождение ребёнка
23.06.2007

Сын: Булгаков Владислав Юрьевич

Отец ребёнка: Булгаков Юрий Владимирович

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
04.07.2017

Сын: Булгаков Арсений Юрьевич

Отец ребёнка: Булгаков Юрий Владимирович

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