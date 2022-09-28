Казина (Аничкова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казина (Аничкова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.03.1765

Дочь: Казина Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Казин Алексей Дмитриевич

Рождение
1833

Отец: Аничков Иван Васильевич

Мать: Аничкова (Томилова) Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казин Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.01.1859

Сын: Казин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Казин Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.01.1860

Сын: Казин Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Казин Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.09.1863

Дочь: Казина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Казин Алексей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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