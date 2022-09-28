Казина (Аничкова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.03.1765
Дочь: Казина Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Казин Алексей Дмитриевич
Рождение
1833
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1859
Отец ребёнка: Казин Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.01.1860
Отец ребёнка: Казин Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.09.1863
Дочь: Казина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Казин Алексей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно