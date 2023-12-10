Смирнова Юлиания Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Юлиания Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1846 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Тимофеевич

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Иван Тимофеевич

Восприемник
02.11.1904 ст.
Георгиевское, Кологривский уезд, Костромская область
У Екатерины Хазовой/ Флминой, племянницы мужа (Солдатская жена Юлиания Лазарева Смирнова)
Смерть
Неизвестно

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