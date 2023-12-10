Смирнова Юлиания Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Тимофеевич
Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
02.11.1904 ст.
Георгиевское, Кологривский уезд, Костромская область
У Екатерины Хазовой/ Флминой, племянницы мужа (Солдатская жена Юлиания Лазарева Смирнова)
Смерть
Неизвестно