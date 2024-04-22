Толь (Dolgorukov) Ekaterina Nikolaievna
Место рождения
Дата рождения06.12.1825
Дата смерти31.03.1899
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1825
Отец: Prince Dolgorukov Nikolai Vasilevich Васильевич
Бракосочетание
26.04.1853
Рождение ребёнка
05.01.1854
Дочь: Gfin. Von Toll Olga
Отец ребёнка: Count Von Toll Konstantin Karlovich
Рождение ребёнка
16.02.1855
Дочь: Нарышкина Helene
Отец ребёнка: Count Von Toll Konstantin Karlovich
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.03.1899
Москва, город федерального значения Москва