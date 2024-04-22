Толь (Dolgorukov) Ekaterina Nikolaievna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толь (Dolgorukov) Ekaterina Nikolaievna

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

06.12.1825

Дата смерти

31.03.1899

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1825

Отец: Prince Dolgorukov Nikolai Vasilevich Васильевич

Мать: Princess Dolgorukova Ekaterina Dmitrievna

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
26.04.1853

Муж: Count Von Toll Konstantin Karlovich

Рождение ребёнка
05.01.1854

Дочь: Gfin. Von Toll Olga

Отец ребёнка: Count Von Toll Konstantin Karlovich

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.02.1855

Дочь: Нарышкина Helene

Отец ребёнка: Count Von Toll Konstantin Karlovich

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.03.1899
Москва, город федерального значения Москва
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