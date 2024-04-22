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Count von Toll Konstantin Karlovich

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

22.10.1817

Дата смерти

13.02.1884

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
26.04.1853

Жена: Толь Ekaterina Nikolaievna

Рождение ребёнка
05.01.1854

Дочь: Gfin. Von Toll Olga

Мать ребёнка: Толь Ekaterina Nikolaievna

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.02.1855

Дочь: Нарышкина Helene

Мать ребёнка: Толь Ekaterina Nikolaievna

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.02.1884
Arrokull u. Fedorowskoje (Gouv. Wladimir)
Arrokull u. Fedorowskoje (Gouv. Wladimir)
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