Count von Toll Konstantin Karlovich
Место рождения
Дата рождения22.10.1817
Дата смерти13.02.1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1817
Бракосочетание
26.04.1853
Рождение ребёнка
05.01.1854
Дочь: Gfin. Von Toll Olga
Мать ребёнка: Толь Ekaterina Nikolaievna
Рождение ребёнка
16.02.1855
Дочь: Нарышкина Helene
Мать ребёнка: Толь Ekaterina Nikolaievna
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.02.1884
Arrokull u. Fedorowskoje (Gouv. Wladimir)
Arrokull u. Fedorowskoje (Gouv. Wladimir)