Швырев Михаил Отст. Драгун Луцкого Драгунского Полку. Кр Св. Петра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швырев Михаил Отст. Драгун Луцкого Драгунского Полку. Кр Св. Петра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

15.08.1778

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швырева Агрофена Иванова

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Швырев Василий Михайлов

Мать ребёнка: Швырева Агрофена Иванова

Рождение ребёнка
Около 05.02.1774

Дочь: Атаманская (Швырева) Агафья I Жена Михайлова

Мать ребёнка: Швырева Агрофена Иванова

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
дев. Параскева Михайлова Москвина
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Швырев Степан Михайлов

Мать ребёнка: Швырева Агрофена Иванова

Смерть
15.08.1778
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
67 лет
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Шептанова? (Швырева) Акулина Михайлова

Мать ребёнка: Швырева Агрофена Иванова

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