Швырев Михаил Отст. Драгун Луцкого Драгунского Полку. Кр Св. Петра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1711
Дата смерти15.08.1778
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Швырева Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Швырева Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
Около 05.02.1774
Дочь: Атаманская (Швырева) Агафья I Жена Михайлова
Мать ребёнка: Швырева Агрофена Иванова
дев. Параскева Михайлова Москвина
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: Швырева Агрофена Иванова
Смерть
15.08.1778
67 лет
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Шептанова? (Швырева) Акулина Михайлова
Мать ребёнка: Швырева Агрофена Иванова