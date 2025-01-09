Попова (Попова) Авдотья Захаровна
женский, родилась 11.09.1824 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла 27.11.1826 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецПопов Захар Моисеевич05.09.1801 ст. г.р.
МатьПопова (Писемская) Татьяна Никитична21.01.1802 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1824 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
11.09.1824 ст.
Смерть
27.11.1826 ст.