Попова (Попова) Авдотья Захаровна 11.09.1824 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Попова (Попова) Авдотья Захаровна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 11.09.1824 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла 27.11.1826 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Попов Захар Моисеевич05.09.1801 ст. г.р.
Мать
Попова (Писемская) Татьяна Никитична21.01.1802 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1824 ст.

Отец: Попов Захар Моисеевич

Мать: Попова (Писемская) Татьяна Никитична

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
11.09.1824 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
27.11.1826 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Оспа

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