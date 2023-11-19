(Сафронова) Римма Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 04.01.1932
Дочь: (Еремеева) Эмма Сергеевна
Отец ребёнка: Еремеев Сергей Антонович
Рождение ребёнка
02.10.1940
Сын: Еремеев Валентин Сергеевич
Отец ребёнка: Еремеев Сергей Антонович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно