Еремеев Сергей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеев Сергей Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 04.01.1932

Дочь: (Еремеева) Эмма Сергеевна

Мать ребёнка: (Сафронова) Римма Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.10.1940

Сын: Еремеев Валентин Сергеевич

Мать ребёнка: (Сафронова) Римма Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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