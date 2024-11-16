Титова Акулина Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТитова Акулина Ивановна

Титова Акулина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: Пелагея (Анна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гнидкин Григорий Захаорович

Отец ребёнка: Гнидкин Захар Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гнидкин Захар Антонович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Гнидкин Сергей Захарович

Отец ребёнка: Гнидкин Захар Антонович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Гнидкина Мария Захаровна

Отец ребёнка: Гнидкин Захар Антонович

Смерть
Неизвестно

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