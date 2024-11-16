Титова Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: Пелагея (Анна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гнидкин Григорий Захаорович
Отец ребёнка: Гнидкин Захар Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Гнидкин Захар Антонович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Гнидкина Мария Захаровна
Отец ребёнка: Гнидкин Захар Антонович
Смерть
Неизвестно