Гнидкин Захар Антонович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гнидкин Захар Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гнидкин Григорий Захаорович

Мать ребёнка: Титова Акулина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Гнидкин Сергей Захарович

Мать ребёнка: Титова Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Гнидкина Мария Захаровна

Мать ребёнка: Титова Акулина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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