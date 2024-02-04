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Кузнецова Акулина Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Андрей Федорович

Рождение ребёнка
20.04.1837

Сын: Кузнецов Федор Андреевич

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Федорович

Рождение ребёнка
29.10.1839

Дочь: Кузнецова Настасья Андреевна

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Федорович

Смерть
Неизвестно

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