Кузнецова Акулина Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1837
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Федорович
Рождение ребёнка
29.10.1839
Дочь: Кузнецова Настасья Андреевна
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Федорович
Смерть
Неизвестно