Кузнецов Андрей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Андрей Федорович

Кузнецов Андрей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Акулина Поликарповна

Рождение ребёнка
20.04.1837

Сын: Кузнецов Федор Андреевич

Мать ребёнка: Кузнецова Акулина Поликарповна

Рождение ребёнка
29.10.1839

Дочь: Кузнецова Настасья Андреевна

Мать ребёнка: Кузнецова Акулина Поликарповна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.