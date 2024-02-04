Кузнецов Андрей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1837
Мать ребёнка: Кузнецова Акулина Поликарповна
Рождение ребёнка
29.10.1839
Дочь: Кузнецова Настасья Андреевна
Мать ребёнка: Кузнецова Акулина Поликарповна
Смерть
Неизвестно