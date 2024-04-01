Айдаков Иван Савин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: Айдакова Агафья (Авдотья) Макарьева
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Айдаков Кирил Иванов
Мать ребёнка: Айдакова Агафья (Авдотья) Макарьева
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: (Айдакова) Александра Иванова
Мать ребёнка: Айдакова Агафья (Авдотья) Макарьева
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Айдакова Агафья (Авдотья) Макарьева
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: (Айдакова) Анна Иванова
Мать ребёнка: Айдакова Агафья (Авдотья) Макарьева
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Айдаков Егор Иванов
Мать ребёнка: Айдакова Агафья (Авдотья) Макарьева
Смерть
После 1858