Айдаков Иван Савин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАйдаков Иван Савин

Айдаков Иван Савин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Айдаков Савелий Крест. Слободы Бешкильской Филипов

Мать: Айдакова Ирина Агапитова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айдакова Агафья (Авдотья) Макарьева

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Айдаков Сергей Иванов

Мать ребёнка: Айдакова Агафья (Авдотья) Макарьева

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Айдаков Кирил Иванов

Мать ребёнка: Айдакова Агафья (Авдотья) Макарьева

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: (Айдакова) Александра Иванова

Мать ребёнка: Айдакова Агафья (Авдотья) Макарьева

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Айдаков Андрей Иванов

Мать ребёнка: Айдакова Агафья (Авдотья) Макарьева

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: (Айдакова) Анна Иванова

Мать ребёнка: Айдакова Агафья (Авдотья) Макарьева

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Айдаков Егор Иванов

Мать ребёнка: Айдакова Агафья (Авдотья) Макарьева

Смерть
После 1858

Мы используем куки для улучшения работы сайта.