Айдакова Агафья (Авдотья) Макарьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Айдаков Иван Савин
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Айдаков Кирил Иванов
Отец ребёнка: Айдаков Иван Савин
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Айдаков Иван Савин
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Айдаков Иван Савин
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Айдаков Иван Савин
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Айдаков Егор Иванов
Отец ребёнка: Айдаков Иван Савин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Айдаков Иван Савин
Смерть
Неизвестно