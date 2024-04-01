Айдакова Агафья (Авдотья) Макарьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айдакова Агафья (Авдотья) Макарьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Айдаков Сергей Иванов

Отец ребёнка: Айдаков Иван Савин

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Айдаков Кирил Иванов

Отец ребёнка: Айдаков Иван Савин

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Айдаков Иван Савин

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Айдаков Андрей Иванов

Отец ребёнка: Айдаков Иван Савин

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Айдаков Иван Савин

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Айдаков Егор Иванов

Отец ребёнка: Айдаков Иван Савин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айдаков Иван Савин

Смерть
Неизвестно
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