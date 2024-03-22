Еретнова (Желнина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еретнова (Желнина) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Желнин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еретнов Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Еретнов Леонид Фомич

Рождение ребёнка
02.07.1951

Сын: Еретнов Олег Леонидович

Отец ребёнка: Еретнов Леонид Фомич

Рождение ребёнка
02.07.1951

Сын: Еретнов Игорь Леонидович

Отец ребёнка: Еретнов Леонид Фомич

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
2005

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