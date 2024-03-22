Еретнова (Желнина) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Желнин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еретнов Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Еретнов Леонид Фомич
Рождение ребёнка
02.07.1951
Отец ребёнка: Еретнов Леонид Фомич
Рождение ребёнка
02.07.1951
Отец ребёнка: Еретнов Леонид Фомич
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
2005