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Третьяков Семён Саввич

Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Третьяков Савва Максимович

Мать: Третьякова Флёна Степановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
23.10.1872 ст.

Жена: Третьякова (Голышева) Агриппина Поликарповна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1873 ст.

Дочь: (Третьякова) Пелагея Семёновна

Мать ребёнка: Третьякова (Голышева) Агриппина Поликарповна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.10.1874 ст.

Дочь: (Третьякова) Матрёна Семёновна

Мать ребёнка: Третьякова (Голышева) Агриппина Поликарповна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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