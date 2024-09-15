Третьяков Семён Саввич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Место жительства
1857
Бракосочетание
23.10.1872 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1873 ст.
Дочь: (Третьякова) Пелагея Семёновна
Мать ребёнка: Третьякова (Голышева) Агриппина Поликарповна
Рождение ребёнка
30.10.1874 ст.
Дочь: (Третьякова) Матрёна Семёновна
Мать ребёнка: Третьякова (Голышева) Агриппина Поликарповна
Смерть
Неизвестно