Дмитрий Иванов 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Дмитрий Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1831, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Елена Сергеева1811 г.р.
Отец
Иван Фадеев1806 г.р.
Супруги
Прасковья Тимофеева1830 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Иван Фадеев

Мать: Елена Сергеева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Тимофеева

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

39

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

37

Место жительства
1855
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Военная служба
1855
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Призыв на военную службу
1855
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

30

Смерть
Неизвестно

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