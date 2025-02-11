Дмитрий Иванов
мужской, родился 1831, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьЕлена Сергеева1811 г.р.
ОтецИван Фадеев1806 г.р.
Супруги
Прасковья Тимофеева1830 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Иван Фадеев
Мать: Елена Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Тимофеева
Место жительства
1835
Место жительства
1850
Место жительства
1855
Военная служба
1855
Призыв на военную службу
1855
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно