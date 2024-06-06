Мельников Роман Гавриилович Около 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельников Роман Гавриилович

Место рождения

Мельникова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Мельникова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: (Мельникова) Елизавета Романовна

Мать ребёнка: Мельникова Александра Евфимиевна

Мельникова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Мельников Прокопий Романович

Мать ребёнка: Мельникова Александра Евфимиевна

Мельникова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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