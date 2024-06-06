Мельников Роман Гавриилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: (Мельникова) Елизавета Романовна
Мать ребёнка: Мельникова Александра Евфимиевна
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Мельников Прокопий Романович
Мать ребёнка: Мельникова Александра Евфимиевна
Смерть
Неизвестно