Мельникова Александра Евфимиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: (Мельникова) Елизавета Романовна
Отец ребёнка: Мельников Роман Гавриилович
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Мельников Прокопий Романович
Отец ребёнка: Мельников Роман Гавриилович
Смерть
Неизвестно