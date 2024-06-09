Конпантиченко Филипп
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Возможно неправильно разобрала фамилию
Бракосочетание
01.01.1813
Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SQ5-S?i=484&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
Неизвестно