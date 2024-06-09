Конпантиченко Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конпантиченко Филипп

Место рождения

Городище, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Городище, Черкаська область
Возможно неправильно разобрала фамилию
Бракосочетание
01.01.1813

Жена: Колесник-Артёменко Дарья Михайловна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SQ5-S?i=484&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
Неизвестно

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