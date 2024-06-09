Колесник-Артёменко Дарья Михайловна
Место рождения
Дата рождения02.04.1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1788
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-BSGW-6?i=611&cc=1503045 В МК написано, что мать — Анна. Или ошибка, или у Михаила было две жены
Бракосочетание
01.01.1813
Муж: Конпантиченко Филипп
Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SQ5-S?i=484&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
Неизвестно