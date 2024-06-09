Колесник-Артёменко Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесник-Артёменко Дарья Михайловна

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

02.04.1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1788

Отец: Колесник-Артёменко Михаил Артёмович

Мать: Колесник Татьяна Григорьевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-BSGW-6?i=611&cc=1503045 В МК написано, что мать — Анна. Или ошибка, или у Михаила было две жены
Бракосочетание
01.01.1813

Муж: Конпантиченко Филипп

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SQ5-S?i=484&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
Неизвестно

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