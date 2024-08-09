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Герасимов Евгений

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Место рождения

г.Ленинград

Дата рождения

1973

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973

Отец: Герасимов Павел

Мать: Герасимова (Каширова) Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимов (Герасимова) Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Иван

Мать ребёнка: Герасимов (Герасимова) Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Николай

Мать ребёнка: Герасимов (Герасимова) Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Дмитрий

Мать ребёнка: Герасимов (Герасимова) Нина

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