Герасимов Евгений
Место рожденияг.Ленинград
Дата рождения1973
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973
Отец: Герасимов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Иван
Мать ребёнка: Герасимов (Герасимова) Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Николай
Мать ребёнка: Герасимов (Герасимова) Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Дмитрий
Мать ребёнка: Герасимов (Герасимова) Нина