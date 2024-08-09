Герасимов (Герасимова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасимов Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Иван
Отец ребёнка: Герасимов Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Дмитрий
Отец ребёнка: Герасимов Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Николай
Отец ребёнка: Герасимов Евгений