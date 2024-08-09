Герасимов (Герасимова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов (Герасимова) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Иван

Отец ребёнка: Герасимов Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Дмитрий

Отец ребёнка: Герасимов Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Николай

Отец ребёнка: Герасимов Евгений

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