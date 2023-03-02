(Селезнева) Евдокия Павловна
женский, родилась Около 1857
Супруги
Селезнев Федор Елисеевич1856 г.р.
Дети
((Селезнева) Селезнева) Мария Федоровна22.07.1877 г.р.
((Селезнева) Селезнева) Софья Федоровна19.09.1878 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1877
Дочь: ((Селезнева) Селезнева) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Селезнев Федор Елисеевич
Рождение ребёнка
19.09.1878
Дочь: ((Селезнева) Селезнева) Софья Федоровна
Отец ребёнка: Селезнев Федор Елисеевич