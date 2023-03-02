(Селезнева) Евдокия Павловна Около 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

(Селезнева) Евдокия Павловна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась Около 1857

Супруги
Селезнев Федор Елисеевич1856 г.р.
Дети
((Селезнева) Селезнева) Мария Федоровна22.07.1877 г.р.
((Селезнева) Селезнева) Софья Федоровна19.09.1878 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Федор Елисеевич

Рождение ребёнка
22.07.1877

Дочь: ((Селезнева) Селезнева) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Селезнев Федор Елисеевич

Рождение ребёнка
19.09.1878

Дочь: ((Селезнева) Селезнева) Софья Федоровна

Отец ребёнка: Селезнев Федор Елисеевич

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