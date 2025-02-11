Адушкин Степан Дмитриев
мужской, родился 1837, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАнастасия Никифорова1796 г.р.
ОтецДмитрий Иванов1804 г.р.
Супруги
Чичина Варвара СтепановаДо 1852 г.р.
Дети
(Адушкина) Федосья Степанова1870 г.р.
(Адушкина) Фёкла Степанова1872 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Дмитрий Иванов
Мать: Анастасия Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чичина Варвара Степанова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Адушкина) Федосья Степанова
Мать ребёнка: Чичина Варвара Степанова
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Адушкина) Фёкла Степанова
Мать ребёнка: Чичина Варвара Степанова
Рождение ребёнка
27.01.1873
Мать ребёнка: Чичина Варвара Степанова
Рождение ребёнка
01.10.1876
Дочь: (Адушкина) Устина Степанова
Мать ребёнка: Чичина Варвара Степанова
Смерть
Неизвестно