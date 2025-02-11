Адушкин Степан Дмитриев 1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Адушкин Степан Дмитриев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1837, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Анастасия Никифорова1796 г.р.
Отец
Дмитрий Иванов1804 г.р.
Супруги
Чичина Варвара СтепановаДо 1852 г.р.
Дети
(Адушкина) Федосья Степанова1870 г.р.
(Адушкина) Фёкла Степанова1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Дмитрий Иванов

Мать: Анастасия Никифорова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чичина Варвара Степанова

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

75

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

61

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Адушкина) Федосья Степанова

Мать ребёнка: Чичина Варвара Степанова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Адушкина) Фёкла Степанова

Мать ребёнка: Чичина Варвара Степанова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
27.01.1873

Сын: Адушкин Василий Степанов

Мать ребёнка: Чичина Варвара Степанова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.10.1876

Дочь: (Адушкина) Устина Степанова

Мать ребёнка: Чичина Варвара Степанова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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