(Адушкина) Фёкла Степанова
женский, родилась 1872, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 24.11.1872, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецАдушкин Степан Дмитриев1837 г.р.
МатьЧичина Варвара СтепановаДо 1852 г.р.
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Рождение
1872
Отец: Адушкин Степан Дмитриев
Мать: Чичина Варвара Степанова
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
24.11.1872
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область