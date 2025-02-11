(Адушкина) Фёкла Степанова 1872 — найти родственников по фамилии на Familio

(Адушкина) Фёкла Степанова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1872, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 24.11.1872, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Адушкин Степан Дмитриев1837 г.р.
Мать
Чичина Варвара СтепановаДо 1852 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Адушкин Степан Дмитриев

Мать: Чичина Варвара Степанова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
24.11.1872
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От оспы

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