Арлова (Шербина) Праскева Минаева
Место рожденияс. Пушкарская слобода
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Шербин Минай
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Марья Матвеева
Отец ребёнка: Арлов Матвей Петров
Рождение ребёнка
1754
Сын: Арлов Никита Матвеев
Отец ребёнка: Арлов Матвей Петров
Рождение ребёнка
14.11.1764
Сын: Арлов Филипп Матвеев
Отец ребёнка: Арлов Матвей Петров
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Арлов Матвей Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арлов Матвей Петров
Смерть
Неизвестно