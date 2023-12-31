Арлова (Шербина) Праскева Минаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрлова (Шербина) Праскева Минаева

Арлова (Шербина) Праскева Минаева

Место рождения

с. Пушкарская слобода

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Шербин Минай

Мать: не указана

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Марья Матвеева

Отец ребёнка: Арлов Матвей Петров

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Арлов Никита Матвеев

Отец ребёнка: Арлов Матвей Петров

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.11.1764

Сын: Арлов Филипп Матвеев

Отец ребёнка: Арлов Матвей Петров

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Арлов Леонтий Матвеев

Отец ребёнка: Арлов Матвей Петров

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арлов Матвей Петров

Смерть
Неизвестно
Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close