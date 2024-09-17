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(Силкина) Екатерина Павловна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

29.11.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1851 г.р.

Мать

Вычислено 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1880

Отец: Глебов Павел Дмитриевич

Мать: Силкина (Хрулева?) Феоктиста Михайловна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 90 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1880 год | 37
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
29.11.1880
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1880 год | 37
Смерть
Неизвестно

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