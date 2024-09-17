(Силкина) Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рождения29.11.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1880
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 90 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1880 год | 37
Место жительства
Неизвестно
Крещение
29.11.1880
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1880 год | 37
Смерть
Неизвестно