Ефимов Илья Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Илья Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1887

Дата смерти

04.12.1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1887 г.р.

Дети

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата от его потомков. Он тоже переселенец из Беларуси. По метрике брака он 1882 гр
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захаревич (Ефимова) Аксинья Ильинична

Мать ребёнка: Ефимова (Шестак) Ольга Михайловна

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Иван Ильич

Мать ребёнка: Ефимова (Шестак) Ольга Михайловна

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Бракосочетание
06.10.1904 ст.

Жена: Ефимова (Шестак) Ольга Михайловна

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Есть метрика брака, по ней у обоих 1 брак, ей 17 лет, ему 22 года. Поручители по жениху: Ефрем Арестович Куйчик и Игнатий Захарович Ефимов, по невесте: Павел Арестович Куйчик и д. Каинсас Иустин Прихо... Показать все
Рождение ребёнка
31.07.1905 ст.

Сын: Ефимов Евдоким Ильич

Мать ребёнка: Ефимова (Шестак) Ольга Михайловна

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Есть метрика рождения, по ней крещен 31.07.1905, восприемники Павел Арестов Куйчик и Мария Арестова Шестакова.
Рождение ребёнка
29.03.1908 ст.

Дочь: Ефимова Мария Ильинична

Мать ребёнка: Ефимова (Шестак) Ольга Михайловна

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Есть метрика рождения, по ней крещена 30.03.1908, восприемники Павел Арестов Куйчик и Мария Арестова Михаилова (? Шестакова?).
Рождение ребёнка
17.10.1909 ст.

Сын: Ефимов Яков Ильич

Мать ребёнка: Ефимова (Шестак) Ольга Михайловна

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Есть метрика рождения, по ней крещен 18.10.1909, восприемники Павел Арестов Куйчик и Мария Арестова Шестакова.
Рождение ребёнка
02.10.1918

Дочь: Ефимова Зинаида Ильинична

Мать ребёнка: Ефимова (Шестак) Ольга Михайловна

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Есть метрика рождения, по ней крещена 7.10.1918, восприемники Павел Арестович Куйчик и Александра Захаровна Ефимова.
Рождение ребёнка
30.03.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефимова (Шестак) Ольга Михайловна

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Щукина (Ефимова) Раиса Ильинична

Мать ребёнка: Ефимова (Шестак) Ольга Михайловна

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Смерть
04.12.1932

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