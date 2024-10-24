Ефимова (Шестак) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова (Шестак) Ольга Михайловна

Место рождения

Якубово, Дубровенский район, Витебская область

Дата рождения

Вычислено 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1846 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

КВ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887

Отец: Шестак Михаил Фомич

Мать: Шестак Федосья

Якубово, Дубровенский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захаревич (Ефимова) Аксинья Ильинична

Отец ребёнка: Ефимов Илья Захарович

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Иван Ильич

Отец ребёнка: Ефимов Илья Захарович

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Бракосочетание
06.10.1904 ст.

Муж: Ефимов Илья Захарович

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Есть метрика брака, по ней у обоих 1 брак, ей 17 лет, ему 22 года. Поручители по жениху: Ефрем Арестович Куйчик и Игнатий Захарович Ефимов, по невесте: Павел Арестович Куйчик и д. Каинсас Иустин Прихо... Показать все
Рождение ребёнка
31.07.1905 ст.

Сын: Ефимов Евдоким Ильич

Отец ребёнка: Ефимов Илья Захарович

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Есть метрика рождения, по ней крещен 31.07.1905, восприемники Павел Арестов Куйчик и Мария Арестова Шестакова.
Рождение ребёнка
29.03.1908 ст.

Дочь: Ефимова Мария Ильинична

Отец ребёнка: Ефимов Илья Захарович

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Есть метрика рождения, по ней крещена 30.03.1908, восприемники Павел Арестов Куйчик и Мария Арестова Михаилова (? Шестакова?).
Рождение ребёнка
17.10.1909 ст.

Сын: Ефимов Яков Ильич

Отец ребёнка: Ефимов Илья Захарович

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Есть метрика рождения, по ней крещен 18.10.1909, восприемники Павел Арестов Куйчик и Мария Арестова Шестакова.
Рождение ребёнка
02.10.1918

Дочь: Ефимова Зинаида Ильинична

Отец ребёнка: Ефимов Илья Захарович

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Есть метрика рождения, по ней крещена 7.10.1918, восприемники Павел Арестович Куйчик и Александра Захаровна Ефимова.
Рождение ребёнка
30.03.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефимов Илья Захарович

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Щукина (Ефимова) Раиса Ильинична

Отец ребёнка: Ефимов Илья Захарович

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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