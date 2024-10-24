Ефимова (Шестак) Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Рождение
Вычислено 1887
Отец: Шестак Михаил Фомич
Мать: Шестак Федосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захаревич (Ефимова) Аксинья Ильинична
Отец ребёнка: Ефимов Илья Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Иван Ильич
Отец ребёнка: Ефимов Илья Захарович
Бракосочетание
06.10.1904 ст.
Есть метрика брака, по ней у обоих 1 брак, ей 17 лет, ему 22 года. Поручители по жениху: Ефрем Арестович Куйчик и Игнатий Захарович Ефимов, по невесте: Павел Арестович Куйчик и д. Каинсас Иустин Прихо... Показать все
Рождение ребёнка
31.07.1905 ст.
Сын: Ефимов Евдоким Ильич
Отец ребёнка: Ефимов Илья Захарович
Есть метрика рождения, по ней крещен 31.07.1905, восприемники Павел Арестов Куйчик и Мария Арестова Шестакова.
Рождение ребёнка
29.03.1908 ст.
Дочь: Ефимова Мария Ильинична
Отец ребёнка: Ефимов Илья Захарович
Есть метрика рождения, по ней крещена 30.03.1908, восприемники Павел Арестов Куйчик и Мария Арестова Михаилова (? Шестакова?).
Рождение ребёнка
17.10.1909 ст.
Сын: Ефимов Яков Ильич
Отец ребёнка: Ефимов Илья Захарович
Есть метрика рождения, по ней крещен 18.10.1909, восприемники Павел Арестов Куйчик и Мария Арестова Шестакова.
Рождение ребёнка
02.10.1918
Дочь: Ефимова Зинаида Ильинична
Отец ребёнка: Ефимов Илья Захарович
Есть метрика рождения, по ней крещена 7.10.1918, восприемники Павел Арестович Куйчик и Александра Захаровна Ефимова.
Рождение ребёнка
30.03.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефимов Илья Захарович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Щукина (Ефимова) Раиса Ильинична
Отец ребёнка: Ефимов Илья Захарович
Смерть
Неизвестно