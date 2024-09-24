Настасья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1774

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1748

Муж: Увар / Уар / Вар Иванович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Сидор Уварович

Отец ребёнка: Увар / Уар / Вар Иванович

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Дарья Уваровна / Уаровна

Отец ребёнка: Увар / Уар / Вар Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Упоминание
1751
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1751 возраст - 24 года, муж - Увар Иванович, 25 лет 16 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-во ли... Показать все
Рождение ребёнка
18.04.1754 ст.

Сын: Иван Уварович

Отец ребёнка: Увар / Уар / Вар Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 13. Метрическая книга церквей г. Переславаль-Залесского и П... Показать все
Упоминание
1755
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1755 возраст - 29 лет, муж - Увар Иванович, 33 года 16 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во л... Показать все
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Прасковья Уваровна

Отец ребёнка: Увар / Уар / Вар Иванович

Смерть
1774
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 40 причина выбытия - умерла в 1774 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Ш... Показать все

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