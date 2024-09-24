Иван Уварович
Место рождения
Дата рождения18.04.1754 ст.
Дата смерти1782
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1754 ст.
Отец: Увар / Уар / Вар Иванович
Мать: Настасья Ивановна
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 13. Метрическая книга церквей г. Переславаль-Залесского и П... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 1 год 16 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты документов: Раз... Показать все
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 9 причина выбытия - умер в 1782 холост Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской област... Показать все
Смерть
1782