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Филиппов Анатолий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1949

Дата смерти

22.05.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1949

Отец: Филиппов Павел Маркелович

Мать: Филиппова Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
15.12.1973

Дочь: Филиппова Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Филиппова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
09.04.1978

Дочь: Кочкина Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Филиппова Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Нина Васильевна

Смерть
22.05.1999
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