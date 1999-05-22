Филиппов Анатолий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1949
Дата смерти22.05.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1949
Рождение ребёнка
15.12.1973
Дочь: Филиппова Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Филиппова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
09.04.1978
Дочь: Кочкина Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Филиппова Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.05.1999