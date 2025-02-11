Крупская (Куимова) Зинаида Петровна 08.10.1899 — найти родственников по фамилии на Familio

Крупская (Куимова) Зинаида Петровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 08.10.1899, Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

умерла 31.03.1929, Harbin, Manchuria, China

Супруги
Крупский Евгений Александрович1895 г.р.
Дети
Крупский Георгий Евгеньевич10.08.1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупский Евгений Александрович

Рождение ребёнка
10.08.1927

Сын: Крупский Георгий Евгеньевич

Отец ребёнка: Крупский Евгений Александрович

Harbin, China

Смерть
31.03.1929
Harbin, Manchuria, China

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