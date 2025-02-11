Крупская (Куимова) Зинаида Петровна
женский, родилась 08.10.1899, Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
умерла 31.03.1929, Harbin, Manchuria, China
Супруги
Крупский Евгений Александрович1895 г.р.
Дети
Крупский Георгий Евгеньевич10.08.1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1927
Сын: Крупский Георгий Евгеньевич
Отец ребёнка: Крупский Евгений Александрович
Harbin, China
Смерть
31.03.1929
Harbin, Manchuria, China