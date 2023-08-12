Мария Аврамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Аврамова

Мария Аврамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшков Марк Ларионов

Рождение ребёнка
1836

Сын: Горшков Герасим Марков

Отец ребёнка: Горшков Марк Ларионов

Рождение ребёнка
1838

Сын: Горшков Федосий Марков

Отец ребёнка: Горшков Марк Ларионов

Рождение ребёнка
1841

Сын: Горшков Семён Марков

Отец ребёнка: Горшков Марк Ларионов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Настасья Маркова

Отец ребёнка: Горшков Марк Ларионов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.