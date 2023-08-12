Мария Аврамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Горшков Марк Ларионов
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Горшков Марк Ларионов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Горшков Семён Марков
Отец ребёнка: Горшков Марк Ларионов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Настасья Маркова
Отец ребёнка: Горшков Марк Ларионов
Смерть
Неизвестно