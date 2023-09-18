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Горчаков Константин Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Горчаков Федор

Мать: Горчакова Дарья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горчаков Петр Константинов

Мать ребёнка: Горчакова Агриппина Васильева

Рождение ребёнка
1862

Сын: Горчаков Климентий Константинов

Мать ребёнка: Горчакова Агриппина Васильева

Рождение ребёнка
10.08.1872

Дочь: Горчакова Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Горчакова Агриппина Васильева

Смерть
1892

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