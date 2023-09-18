Горчаков Константин Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти1892
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Горчаков Федор
Мать: Горчакова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горчаков Петр Константинов
Мать ребёнка: Горчакова Агриппина Васильева
Рождение ребёнка
1862
Сын: Горчаков Климентий Константинов
Мать ребёнка: Горчакова Агриппина Васильева
Рождение ребёнка
10.08.1872
Дочь: Горчакова Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Горчакова Агриппина Васильева
Смерть
1892