Горчакова Агриппина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти08.02.1897
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Василий
Рождение ребёнка
1862
Сын: Горчаков Климентий Константинов
Отец ребёнка: Горчаков Константин Федоров
Рождение ребёнка
10.08.1872
Дочь: Горчакова Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Горчаков Константин Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горчаков Петр Константинов
Отец ребёнка: Горчаков Константин Федоров
Смерть
08.02.1897