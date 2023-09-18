Горчакова Агриппина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчакова Агриппина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

08.02.1897

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Горчаков Климентий Константинов

Отец ребёнка: Горчаков Константин Федоров

Рождение ребёнка
10.08.1872

Дочь: Горчакова Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Горчаков Константин Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горчаков Петр Константинов

Отец ребёнка: Горчаков Константин Федоров

Смерть
08.02.1897
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